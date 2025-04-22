〈日股收盤〉日元衝上140 日股收小黑、五大商社逆勢強漲

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-22 16:25

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川普持續炮轟鮑爾，市場憂心 Fed 獨立性被動搖，加上日元狂漲，日本股市周二 (22 日) 開低震盪，觀望氣氛濃厚，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 0.17% 或 59.32 點，收 34,220.60 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場逆勢小漲 0.13% 或 3.19 點，報 2,532.12 點。

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日元 / 美元 (JPYUSD) 兌美元匯率 22 日盤中勁升 0.7%，至 139.93 日元，攀升至去年 9 月來最強水準。此前，日元曾短暫在 140 附近左右盤整，一些交易員認為這是防禦性選擇權的布局位置。

半導體類股普遍走低，東京威力科下跌 1.29%，愛德萬測試下跌 0.83%，DISCO 逆勢上漲 1.46%，鎧俠下跌 2.2%，雷泰光電下跌 2.9%。

五大商社漲勢犀利，住友商事 2.81%，伊藤忠上漲 3%，丸紅上漲 3.85%，三菱商事上漲 3.88%，三井物產上漲 1.79%。