BMW 5 系列中國價格崩跌！中產夢幻豪車淪促銷品

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-23 15:39

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在中國市場，曾經象徵身份與成功的 BMW5 系列，如今已經跌落神壇。這款過去起售價超過 43 萬人民幣的豪華中大型轎車，如今裸車最低僅需 29 萬人民幣即可入手，價格幾近腰斬。這不僅讓曾經高價購入的老車主「心在滴血」，也重創其作為中產階級「身份標籤」的地位。

據報導，自 2024 上半年開始，BMW5 系列在中國市場的月銷量已驟降至 5000 台以下，全年僅售出 88,829 台，年減幅達 35%。在中國市場，BMW5 系列曾是月銷破萬的常勝軍，與賓士 EClass、奧迪 A6L 並列為「三巨頭」。

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BMW5 系列不再是遙不可及的夢想座駕，而是淪為清庫促銷商品。它的價格大跳水也揭示了中產階級對於「體面」的幻覺正在破滅。那些曾將 BMW 鑰匙視為人生成就象徵的車主，如今面臨價值觀的重塑與失落。

中媒指出，BMW5 系列的潰敗，主要有三個原因：

首先，BMW 第八代 5 系列試圖創新設計，卻誤踩市場雷區。巨大「雙腎」水箱護罩與滑背式車身，被網友批為「放大的豬鼻子」、「臃腫的駝背」，徹底失去昔日「西裝暴徒」帥氣挺拔的形象，加速了銷量的滑落。

其次，BMW 品牌形象近年來也屢遭重創。2024 年，BMW 於中國央視 315 晚會爆出傳動軸異響問題，但官方卻強調「不影響安全」，僅願意更換零件、拒絕退換車或延長保固，引發消費者強烈不滿。

更早在 2023 年上海車展上，BMW 展台也被爆出「冰淇淋門事件」，拒絕提供中國參展者冰淇淋，卻對外國人禮遇有加，引發輿論海嘯，導致市值蒸發高達 163 億元，成為品牌公關災難。

最後，在華為問界、比亞迪、理想等新能源品牌的衝擊下，BMW 引以為傲的三大件（引擎、變速箱、懸吊系統）優勢日漸式微。消費者對「智慧化」、「電氣化」的需求不斷上升，BMW5 系列已無法滿足新世代對豪華的期待。