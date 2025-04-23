川普媒體進軍金融服務 將推加密貨幣、美國優先ETF
鉅亨網編輯林羿君 2025-04-23 11:00
美國總統川普擁有的「川普媒體」(TMTG)22 日表示，已簽署一項具約束力的協議，將推出一系列符合「美國優先」理念的 ETF，包括加密貨幣，這是其最新嘗試進軍金融服務領域。
川普媒體上月與加密交易所 Crypto.com 和資產管理公司 Yorkville America Digital 達成初步協議，計劃推出一系列零售投資產品，並透過現有平台和經紀商在美國、歐洲和亞洲等國際範圍內廣泛發行。
據悉，Crypto.com 將透過旗下券商 Foris Capital US LLC 發行一系列結合加密貨幣與美股的 ETF，包含自身 CRO (Cronos) 代幣與以「美國製造」為重點的證券，涉及能源等不同產業。
川普媒體表示，這些基金預計將於今年稍晚推出，尚須獲得監管機構批准，並將在美國及海外廣泛提供。截至目前為止，尚未有任何 ETF 文件提交至美國證券交易委員會網站。
川普媒體執行長 Devin Nunes 表示，「我們期待將這些 ETF 推向市場，為那些相信美國經濟與數位資產將迎來巨大成長的投資人提供選擇。」
川普家族長期深耕於摩天大樓與高爾夫俱樂部，近年在加密貨幣領域也積極布局，迅速累積數億美元資產。其他加密貨幣嘗試包括川普 NFT、迷因幣、新成立的比特幣生產商 American Bitcoin 的股份以及加密貨幣交易所 World Liberty Financial。
川普集團於今年 1 月宣布，川普總統的投資、資產及商業利益（包括其在川普媒體中價值 27 億美元的股份）將交由其子女管理的信託基金持有，他本人將不參與日常營運或決策。
目前已有數支 ETF 提供與川普政策目標一致的投資策略。其中規模最大的是 2022 年 10 月推出的「美國保守價值 ETF」，資產規模達 1.1 億美元。同月推出的「上帝保佑美國 ETF」在其網站上自我定位為「為敬畏上帝、揮舞國旗的保守派所設的投資工具」，資產規模為 7,940 萬美元。
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