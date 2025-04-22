鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLCSW-US的目標價調降至57元，幅度約6.56%
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)提出目標價估值：中位數由61元下修至57元，調降幅度6.56%。其中最高估值68元，最低估值43元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Smurfit Westrock PLC評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Smurfit Westrock PLC今(22日)收盤價為41.2175元。近5日股價下跌6.56%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.26元，預估目標價為62.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至3.48元，預估目標價為62.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至3.39元，預估目標價為61.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至3.13元，預估目標價為62.12元
上一篇
下一篇