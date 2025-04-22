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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLCSW-US的目標價調降至57元，幅度約6.56%

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)提出目標價估值：中位數由61元下修至57元，調降幅度6.56%。其中最高估值68元，最低估值43元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Smurfit Westrock PLC評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Smurfit Westrock PLC今(22日)收盤價為41.2175元。近5日股價下跌6.56%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SW市場預估目標價

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