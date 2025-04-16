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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為14.45元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.09元，其中最高估值1.33元，最低估值0.72元，預估目標價為14.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.33(1.33)1.541.190.95
最低值0.72(0.72)0.420.560.19
平均值1.02(1)1.080.910.64
中位數1.09(1.01)1.080.970.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值63.27億64.81億61.26億58.84億
最低值49.91億42.86億47.13億38.01億
平均值57.80億57.10億54.95億48.43億
中位數56.45億57.19億56.77億48.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.070.18-0.470.340.77
營業收入42.13億37.29億34.55億42.40億51.49億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKGC

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