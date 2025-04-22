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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：邁威爾科技MRVL-US的目標價調降至100元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:17


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對邁威爾科技(MRVL-US)提出目標價估值：中位數由105元下修至100元，調降幅度4.76%。其中最高估值140元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有39位分析師給予邁威爾科技評價：積極樂觀36位、保持中立3位、保守悲觀0位。

邁威爾科技今(22日)收盤價為49.38元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌4.58%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MRVL市場預估目標價

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