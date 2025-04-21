日本女裝電商龍頭Zootie宣布破產 年銷40億日元也扛不住低價競爭

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 14:44

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日本龍頭女裝電商 Zootie15 日突然宣布啟動破產程序，並且關閉官網及樂天、雅虎等平台店鋪，資產高達 30 億日元。

這家成立於 2002 年的老牌企業，經營電子商務網站 E-Zakkamania Stores，主要銷售針對 20 多歲至 40 歲出頭女性的時尚商品和雜貨，風格簡約百搭，深受日本輕熟女性歡迎。

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在今年 1 月舉行的 2024 年度樂天商店頒獎典禮上，Zootie 還獲得了總體第四名、女裝類別大獎、最佳隔日送達獎和 La Coupang 獎。

除了自己的電子商務網站和樂天市場外，該公司還在雅虎上設有商店！購物、ZOZOTOWN、au PAY Market 和其他網站。憑藉其獨特的產品、出色的網站設計和以客戶為導向的客戶支持，該公司成為許多網上商店的典範企業。

這樣一家足以成為眾多賣家學習的典範網店，一夜之間轟然倒下，，究竟是哪裡出了問題？

根據 Zootie 去年財報，全年度總營收達 42.72 億日元，仍保持在高水準。不過，由於外匯市場日元疲軟，導致採購價格飆升，Zootie 償還貸款的負擔越來越重，直到現金流到達極限，Zootie 宣告破產。

在服裝業，吸引客人變得越來越困難，隨著低成本海外電商的興起，尤其以 Shein、Temu 等為首的跨境電商蓬勃發展，讓不少原本處於領先位置的電商平台都感到難以生存，最後被迫讓出席位。

例如今年初，澳洲零售巨頭 Catch 宣布，將從 4 月起關閉業務，並將旗下電商倉庫轉讓給其他零售平台；美國快時尚零售商 Forever 21，今年 3 月第二次申請破產。

而同時，Temu 在澳洲強勢崛起。網站分析平台 Similarweb 發布的 2025 年澳洲數字 100 強報告顯示，過去一年裡，Temu 是澳洲成長最快的網站，其獨立訪客數量年增 72%。

在蘋果應用商店，Temu 也是 2024 年澳洲用戶下載次數最多的應用，是前十大免費應用程式中唯一的購物 APP。

根據 Statista 和 ECDB 聯合發布的數據，以銷售額計算，Shein 已成為美國第三大時尚零售商；根據 ECDB 發布的 2024 年度美國電商平台排行榜，Temu 已位列第六，較前一年提升四個名次。