40萬人民幣級別最速爆單王！問界M8輾壓理想L9 35-45歲BBA車主「集體叛逃」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-22 16:20

‌



上周三 (16 日)，中國科技巨擘華為和賽力斯 (601127-CN) 在鴻蒙智行新品發佈會上發佈半個月來汽車業熱議的問界 M8，在發佈會後開啟大定的 24 小時內數量就超過 3.2 萬輛，四天後更突破 5 萬輛，創 40 萬人民幣等級國產車最快爆單紀錄，同時讓同業對手再次感受到前所未有的壓力。

繼周日 (20 日) 啟動全國交付後，重慶賽力斯工廠的首批 100 輛新車完成運送，這款中大型新能源 SUV 正式駛入消費市場。對此華為常務董事余承東在微博發文說道：「交付首日現場氣氛熱烈，下周起將迎來全國規模化交付高潮。」

‌



問界 M8 以「小號 M9」定位切入人民幣 35 萬至 45 萬元細分市場，推出增程式動力的 Max、Ultra 兩個系列共 6 款新車，提供 5 人與 6 人座兩種佈局選擇。車身尺寸 5190×1999×1795mm，軸距達 3105mm，領先同級車的寬適空間滿足多人口家庭需求。

外觀與內裝方面，新增銀河、霞光等潮流配色，提供黑曜運動套件可選，內配三聯螢幕系統整合 12.3 吋儀表、15.6 吋中控屏及 16 吋副駕娛樂屏，搭載 HarmonyOS 4 實現多設備無縫互聯。全系列標配座椅通風 / 加熱 / 按摩功能，六座版第二排零重力座椅支援多向調節，搭配 32 吋投影幕與華為 Maglink 拓展接口，打造移動影音空間。動力系統搭載 1.5T 增程器與雙馬達組合，綜合續航 1526km，CLTC 純電續航最高 310km，WLTC 工況油耗僅 0.53L/100km。

智慧化方面，全系標配華為 ADS 3.3 高階智駕系統，配備 192 線雷射雷達、5 顆 4D 毫米波雷達及 11 顆攝影機，支援無圖城市 NCA、代客泊車、跨樓層尋位等進階功能。此外，M8 首創「車位到車位」全場景智駕，實現從出發到目的地的全程自駕輔助。

汽車部落客孫少軍指出，問界 M8 主力客群集中在 35 至 45 歲族群，BBA 車主增換購比例超 60%，企業主管與事業單位人群佔比顯著。購車決策呈現明顯的家庭集體決策特徵，六人座版選配率高達 70%，印證問界 M8 精準卡位多孩家庭出行需求的市場策略。

作為問界品牌產品矩陣的關鍵拼圖，M8 填補 30 萬級 M7 與 50 萬級 M9 之間的空白。相較於同級競爭對手如理想 L9，其 35.98 萬元的起售價配合全系四驅、智駕硬體標配等策略，形成顯著的性價比優勢。

華為終端 BG 董事長余承東說：「M8 的成功標誌著問界品牌從高端市場向下滲透的戰略初顯成效。」

在問界 M8 熱銷的同時，華為加速建構鴻蒙智行新版圖。本月中推出的「尚界」首款車型將於今年秋季上市，主打人民幣 15 至 25 萬元主流市場，劍指下半年發布的小米 YU7。享界 S9 增程版同步上市，綜合續航 1355km 的增程版本較純電版直降 9 萬元，以「加量減價」策略搶佔高階商務用車市場。

技術層面，華為宣布 ADS 4.0 智駕系統將於上海車展亮相，預計將達到更高等級的自駕能力。

然而，高頻產品迭代也對供應鏈提出嚴峻考驗，享界 S9 上市後銷售未達預期，揭露品牌溢價與市場認知的錯位風險。

此外，中國工信部日前推出新規定要求禁用「自動駕駛」表述，華為被迫將 ADS 系統更名為「組合輔助駕駛」，技術標籤弱化恐將影響消費者認知。

儘管問界 M8 創下銷售奇蹟，華為仍面臨多重考驗如供應鏈壓力、交付能力瓶頸、政策合規風險交織，考驗企業的體系化作戰能力。

同時，智慧駕駛技術標準的收緊與車廠數據主權之爭，也為華為 ADS 系統的市場推廣帶來新挑戰。如何在快速擴張中平衡創新節奏與產品成熟度，將是決定華為能否從「技術狂歡」轉向永續發展的關鍵。