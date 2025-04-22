財報公布前再拚銷量！特斯拉中國今首推焕新Model Y五年0息優惠 外加3項福利大放送

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-22 12:00

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今年首季財報公布前夕，特斯拉 (TSLA-US) 中國今 (22) 日宣佈最新促銷方案，四項重大福利大放送，第一是煥新 Model Y 首次全系推出 5 年零利率，首付 7.99 萬元 (人民幣，下同)，月付最低約 3060 元(約 1.38 萬台幣) 起，期限至 6 月 30 日前，另外，Model 3 / 煥新 Model Y 全新車漆星鑽黑上線。此前特斯拉中國才在 3 月 18 日將煥新 Model Y 長續航版售價上調 1 萬元至 31.35 萬元。

今年 1 月，特斯拉煥新 Model Y 正式在中國官網上線，並放下豪言「儘管對比」，引發廣泛關注。特斯拉煥新 Model Y 共推出兩款車型，後輪驅動版、長續航全輪驅動版售價分別為 26.35 萬元和 30.35 萬元。

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此外，特斯拉中國今日還宣布，Model 3 全系車型限時提供 8000 元保險補貼，後驅版及長續航版車型更可疊加 5 年零利率優惠，月付最低約 2460 元 (約 1.1 萬台幣) 起。

最後一項福利則是，特斯拉中國還推出特享充電權益 1299 元的優惠。

煥新 Model Y 的行駛效率和續航能力大幅提升，時速零到百加速最快 4.3 秒且整車多項優化，新車實現 30 多公里的續航里程提升，續航里程最高達 719 公里 (CLTC 標準)，帶來 11.9Wh/100km(CLTC 標準) 的低能耗表現。

但在 3 月 18 日將煥新 Model Y 長續航版售價上調 1 萬元後，特斯拉中國又在 4 月 1 日宣佈推優惠金融政策，4 月 30 日前煥新 Model Y 首次全系推出限時 3 年零利率和 5 年超低息購車金融政策。此前，該金融政策僅針對煥新 Model Y 後輪驅動版。

業內分析人士指出，特斯拉此次限時優惠活動正值中國新能源汽車市場競爭加劇之際。隨著比亞迪、蔚來、小鵬等本土品牌不斷推出高性價比車型，特斯拉通過金融政策調整進一步降低購車門檻，有助於鞏固其在中高端市場的領先地位。同時，5 年 0 利率金融方案和保險補貼的組合策略，也體現特斯拉對下沉市場潛在需求的重視。

根據《快科技》等中國媒體報導，特斯拉在中國的銷售已明顯感受到成交壓，即便銷售人員一周七天無休仍賣不出車，多名特斯拉銷售人員表示，由於無法按時完成考核指標，已經放棄周中雙休，改為一周 7 天上班，「每天早上 9 點工作至晚上 10 點，平均單日工時接近 13 個小時。」

中國全國乘聯會發佈的數據顯示，特斯拉中國今年第一季批發銷量年減 21.8%，成長動能遠遜於其在中國的最大競爭對手比亞迪，後者實現的成長率達到 18.8%。