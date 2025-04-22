比亞迪英國銷量暴增750% 強勢進軍歐洲市場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-22 14:06

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隨著中國電動車市場內部競爭加劇，中國電動車巨頭比亞迪 (002594-CN) 正積極將戰線拓展至海外，並在英國創下佳績。最新數據顯示，比亞迪 2025 年 3 月於英國市場的銷量達到 6,480 輛，創下歷史新高。雖然這一數字與其在中國一週的銷量相比仍有差距，但年增率達 750%、月增率達 500%，顯示其車輛在海外市場競爭力持續提升。

據報導，英國本次銷售暴增，要歸功於宋 PLUS DM-i 的引入。宋 PLUS DM-i 外觀時尚、價格實惠，加上油電混合的節能優勢，使其迅速獲得當地消費者青睞，並達到 3,372 輛單月銷售的亮眼成績，佔比亞迪當月銷量的 52%。

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事實上，比亞迪在英國受歡迎是有原因的。早在 2018 年，英國王室便採購比亞迪唐作為王室用車，取代原本的德國品牌，強化了比亞迪在當地的市場信任度。加上比亞迪的車款外觀日益時尚、技術持續升級和價格相對親民等優勢，使其在英國的受歡迎程度迅速攀升。

不只如此，英國消費者實測顯示，比亞迪電動車在冬季仍能維持 92% 的續航力，快充速度也比同級車快 15 分鐘，促使比亞迪越來越受歡迎，在英國的市佔率節節攀升，使其躍居英國銷售榜上銷售的第六名，超越雪鐵龍與鈴木等老牌車廠。

比亞迪不僅在英國攻城略地，在整個歐洲市場同樣表現亮眼。在德國，比亞迪 2025 年第一季銷量大增 212%，相較之下，在德國建廠的特斯拉 (TSLA-US) 銷量卻暴跌了 62%。

根據比亞迪公司的官方網站，比亞迪 2025 年的銷售目標是 550 萬輛，年增幅約 30%，其中海外市場將占 80 萬輛，為去年的兩倍。今年 3 月，比亞迪海外銷售突破了 7 萬輛，佔比升到 19.27%，一季度累計出口 20.61 萬輛，年增幅超 110%。顯示隨著亞太、美洲、歐洲與非洲市場同步推進，比亞迪全球化戰略已經初見成效。

比亞迪的崛起，使過去長期穩居中國出口冠軍的奇瑞面臨強大挑戰。去年同期，比亞迪的海外銷量比奇瑞少 25 萬輛；但在今年一季度中，雙方差距卻縮小至僅 5 萬輛。隨著在泰國、巴西等地新工廠投產，比亞迪有望在 2024 年內超車奇瑞，成為中國第一大汽車出口品牌。