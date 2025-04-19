報導：特斯拉將延後生產美國製廉價電動車

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-19 15:00

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消息人士透露，這款內部代號為 E41 的平價版 Model Y 原定於今年上半年開始全球生產，以提振其下滑的銷售。然而，目前預計美國的生產至少將推遲數個月，新的目標時間落在第三季到明年初之間。

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目前尚不清楚生產延遲的原因。據兩位知情人士表示，特斯拉的目標是在 2026 年在美國生產 25 萬輛價格較低的 Model Y。此前，《路透》曾報導，這款新車也計畫在中國和歐洲生產。然而，美國生產的延遲以及美國的生產目標此前並未被報導。

特斯拉將於下周二公布財報，而新款車輛的計畫將成為市場關注的焦點。投資人和特斯拉的粉絲們一直以來都非常期待這些價格更親民的大眾市場車款，希望能藉此吸引新的客戶群，並扭轉該電動汽車製造商銷量下滑和市場占有率下降的趨勢。

特斯拉也已針對原有的 Model Y 進行了外觀和內裝的改款。在美國，Model Y 長續航全輪驅動版的售價約為 49000 美元，在享有 7500 美元的聯邦稅收抵免之前。

路透社上個月曾報導，E41 將於 2026 年在中國推出。熟悉中國計畫的消息人士指出，E41 的尺寸將比改款後的 Model Y 更小，生產成本也將降低 20%。目前尚不清楚在歐洲推出的時間。此外，特斯拉還計畫推出一款精簡版的 Model 3 緊湊型轎車。針對平價版 Model Y 的生產延遲、生產目標以及其他相關細節，特斯拉並未立即回應置評請求。

特斯拉執行長馬斯克此前曾承諾推出一個新的、更便宜的電動汽車平台，預計車輛售價將低至 25000 美元，但後來為了優先發展 Robotaxi（自動駕駛計程車）而放棄了該計畫。