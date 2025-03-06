鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至3.11元，預估目標價為151.56元
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對海洋(SE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.03元上修至3.11元，其中最高估值5.01元，最低估值1.13元，預估目標價為151.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.01(5.01)
|7.52
|9
|6.93
|最低值
|1.13(1.13)
|1.85
|2.86
|6.93
|平均值
|3.2(3.22)
|4.79
|5.73
|6.93
|中位數
|3.11(3.03)
|4.74
|5.83
|6.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|233.19億
|279.19億
|314.93億
|294.14億
|最低值
|185.36億
|228.51億
|266.72億
|294.14億
|平均值
|211.80億
|251.60億
|283.28億
|294.14億
|中位數
|211.50億
|248.04億
|277.12億
|294.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.39
|-3.84
|-2.96
|0.27
|0.77
|營業收入
|43.85億
|99.60億
|124.56億
|130.81億
|168.09億
詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為127.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為129.85元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋SE-US的目標價調升至135元，幅度約3.05%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為102.00元
上一篇
下一篇