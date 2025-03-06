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鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至3.11元，預估目標價為151.56元

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對海洋(SE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.03元上修至3.11元，其中最高估值5.01元，最低估值1.13元，預估目標價為151.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.01(5.01)7.5296.93
最低值1.13(1.13)1.852.866.93
平均值3.2(3.22)4.795.736.93
中位數3.11(3.03)4.745.836.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值233.19億279.19億314.93億294.14億
最低值185.36億228.51億266.72億294.14億
平均值211.80億251.60億283.28億294.14億
中位數211.50億248.04億277.12億294.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.39-3.84-2.960.270.77
營業收入43.85億99.60億124.56億130.81億168.09億

詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSE

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