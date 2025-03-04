鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋SE-US的目標價調升至135元，幅度約3.05%
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 22:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對海洋(SE-US)提出目標價估值：中位數由131元上修至135元，調升幅度3.05%。其中最高估值160元，最低估值110元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予海洋評價：積極樂觀24位、保持中立1位、保守悲觀0位。
海洋今(4日)收盤價為123.41元。近5日股價上漲3.05%，標普指數下跌2.23%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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