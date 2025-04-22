search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADRTLK-US的目標價調降至20.41元，幅度約4.36%

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 04:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)提出目標價估值：中位數由21.34元下修至20.41元，調降幅度4.36%。其中最高估值27.49元，最低估值14.88元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR今(22日)收盤價為15.295元。近5日股價上漲4.36%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股TLK市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR15.28-0.07%

延伸閱讀


Empty