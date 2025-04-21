鉅亨速報 - Factset 最新調查：連貫COHR-US的目標價調降至100元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對連貫(COHR-US)提出目標價估值：中位數由105元下修至100元，調降幅度4.76%。其中最高估值135元，最低估值47元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予連貫評價：積極樂觀19位、保持中立3位、保守悲觀0位。
連貫今(21日)收盤價為55.325元。近5日股價上漲4.76%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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