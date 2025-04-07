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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯HES-US的目標價調降至162元，幅度約3.86%

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對赫斯(HES-US)提出目標價估值：中位數由168.5元下修至162元，調降幅度3.86%。其中最高估值199元，最低估值146元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予赫斯評價：積極樂觀7位、保持中立10位、保守悲觀0位。

赫斯今(7日)收盤價為134.725元。近5日股價下跌3.86%，標普指數下跌9.08%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HES市場預估目標價

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