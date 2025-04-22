鉅亨速報 - Factset 最新調查：實耐寶(SNA-US)EPS預估下修至19.08元，預估目標價為337.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 00:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對實耐寶(SNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.55元下修至19.08元，其中最高估值20.08元，最低估值18.21元，預估目標價為337.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.08(20.08)
|21.58
|23.09
|最低值
|18.21(18.21)
|19.5
|23.09
|平均值
|19.23(19.31)
|20.52
|23.09
|中位數
|19.08(19.55)
|20.45
|23.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|49.08億
|56.08億
|54.00億
|最低值
|46.02億
|47.06億
|54.00億
|平均值
|47.52億
|50.13億
|54.00億
|中位數
|47.51億
|49.52億
|54.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.44
|14.92
|16.82
|18.76
|19.51
|營業收入
|39.42億
|46.02億
|48.43億
|51.08億
|51.08億
詳細資訊請看美股內頁：
實耐寶(SNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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