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鉅亨速報 - Factset 最新調查：實耐寶(SNA-US)EPS預估下修至19.08元，預估目標價為337.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 00:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對實耐寶(SNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.55元下修至19.08元，其中最高估值20.08元，最低估值18.21元，預估目標價為337.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值20.08(20.08)21.5823.09
最低值18.21(18.21)19.523.09
平均值19.23(19.31)20.5223.09
中位數19.08(19.55)20.4523.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值49.08億56.08億54.00億
最低值46.02億47.06億54.00億
平均值47.52億50.13億54.00億
中位數47.51億49.52億54.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS11.4414.9216.8218.7619.51
營業收入39.42億46.02億48.43億51.08億51.08億

詳細資訊請看美股內頁：
實耐寶(SNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNA

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