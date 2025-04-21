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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調降至13.5元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)提出目標價估值：中位數由14元下修至13.5元，調降幅度3.57%。其中最高估值18元，最低估值11元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予CNH Industrial NV評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀0位。

CNH Industrial NV今(21日)收盤價為10.975元。近5日股價下跌3.57%，標普指數下跌1.5%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CNH市場預估目標價

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CNH Industrial NV11.025-0.85%

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