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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調升至14元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2025-01-25 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)提出目標價估值：中位數由13.5元上修至14元，調升幅度3.7%。其中最高估值18元，最低估值10元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予CNH Industrial NV評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀0位。

CNH Industrial NV今(25日)收盤價為12.97元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲3.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CNH市場預估目標價

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