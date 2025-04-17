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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.66元，其中最高估值0.83元，最低估值0.55元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.83(0.9)1.21.551.35
最低值0.55(0.55)0.690.790.92
平均值0.67(0.69)0.91.111.14
中位數0.66(0.68)0.891.051.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值178.86億189.01億203.25億202.78億
最低值157.58億170.52億156.52億180.40億
平均值170.80億180.90億183.70億191.59億
中位數171.47億180.71億185.61億191.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.361.271.491.760.99
營業收入260.39億334.26億235.52億246.94億198.45億

詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNH

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