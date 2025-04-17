鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.66元，其中最高估值0.83元，最低估值0.55元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.83(0.9)
|1.2
|1.55
|1.35
|最低值
|0.55(0.55)
|0.69
|0.79
|0.92
|平均值
|0.67(0.69)
|0.9
|1.11
|1.14
|中位數
|0.66(0.68)
|0.89
|1.05
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|178.86億
|189.01億
|203.25億
|202.78億
|最低值
|157.58億
|170.52億
|156.52億
|180.40億
|平均值
|170.80億
|180.90億
|183.70億
|191.59億
|中位數
|171.47億
|180.71億
|185.61億
|191.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.36
|1.27
|1.49
|1.76
|0.99
|營業收入
|260.39億
|334.26億
|235.52億
|246.94億
|198.45億
詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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