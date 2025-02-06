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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至0.71元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 00:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.71元，其中最高估值1.05元，最低估值0.56元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.05(1.05)1.251.551.35
最低值0.56(0.56)0.750.780.77
平均值0.76(0.77)11.121.06
中位數0.71(0.74)0.961.071.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值184.10億195.41億193.93億202.78億
最低值157.58億175.18億175.41億178.27億
平均值173.62億183.67億184.67億190.53億
中位數175.60億181.20億184.67億190.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.361.271.491.760.99
營業收入260.39億334.26億235.52億246.94億198.36億

詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNH

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