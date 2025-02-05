鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.83元下修至0.8元，其中最高估值1.05元，最低估值0.56元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.05(1.05)
|1.25
|1.55
|1.35
|最低值
|0.56(0.56)
|0.75
|0.78
|0.77
|平均值
|0.79(0.81)
|1.03
|1.15
|1.06
|中位數
|0.8(0.83)
|1.09
|1.13
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|191.28億
|201.40億
|193.93億
|202.78億
|最低值
|157.58億
|175.18億
|175.41億
|178.27億
|平均值
|175.33億
|185.48億
|184.67億
|190.53億
|中位數
|175.94億
|181.20億
|184.67億
|190.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.36
|1.27
|1.49
|1.76
|0.99
|營業收入
|260.39億
|334.26億
|235.52億
|246.94億
|198.36億
詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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