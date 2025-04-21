鉅亨速報 - Factset 最新調查：富達全國資訊服務FIS-US的目標價調升至85元，幅度約3.66%
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對富達全國資訊服務(FIS-US)提出目標價估值：中位數由82元上修至85元，調升幅度3.66%。其中最高估值113元，最低估值66元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予富達全國資訊服務評價：積極樂觀18位、保持中立11位、保守悲觀1位。
富達全國資訊服務今(21日)收盤價為74.75元。近5日股價上漲3.66%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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