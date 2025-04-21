search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃URI-US的目標價調降至702元，幅度約3.44%

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聯合租賃(URI-US)提出目標價估值：中位數由727元下修至702元，調降幅度3.44%。其中最高估值1225元，最低估值485元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予聯合租賃評價：積極樂觀13位、保持中立7位、保守悲觀4位。

聯合租賃今(21日)收盤價為576.465元。近5日股價上漲3.44%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股URI市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
聯合租賃576.69-2.50%

延伸閱讀


Empty