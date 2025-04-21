陸股今小開低0.1%！中國國務院常務會議：持續穩定股市 推動房市穩健發展
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-21 10:45
中國 A 股三大指數今 (21) 日集體開低，上證指數(SSEC) 跌 0.11%，深證成指 (SZI) 跌 0.13%，創業板指跌 0.16%，而中國國務院總理李強上周五 (18 日) 主持召開國務院常務會議時指出，要持續穩定股市，持續推動房地產市場平穩健康發展。
會議指出，自 4 月以來，面對全球金融市場震蕩，各方面迅速行動，穩市「組合拳」協同發力。從中央匯金公司領銜發揮類「平准基金」作用，到社保基金等更好發揮長期投資優勢；從國資委力挺市值管理，到央企紛紛響應落實；從公私募基金、證券公司、銀行理財聯手加倉，到上市公司掀起新一輪回購熱潮。
會中還強調更多長錢在路上。對此瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊說：「長線資金作為市場的壓艙石，管理風格穩健、投資期限長的特點，能在一定程度上平抑權益投資風險。保險公司、公募基金與社保基金今年有望分別為中國股市帶來 1 兆元、5900 億元與 1200 億元的增量資金。」
同時，上市公司質量和結構得到優化，可投性更高，夯實市場「穩」的基礎。高盛中國股票策略分析師付思認為，新「國九條」發佈後，上市公司回購、增持、分紅力度不斷加大，不僅受到全球投資者關注，更在當前高波動環境中凸顯配置價值，具備穩定現金回報能力的優質企業正獲得更多市場認同。
此外，國常會也提到要持續穩定房市發展
根據中國國家統計局數據顯示，中國上月住房市場成交活躍度提升，70 個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格較 2 月上漲，二三線城市月減幅度縮小，各線城市較一年前降幅均繼續縮小。
中國國家統計局副局長盛來運上周三 (16 日) 說：「一季度房價運行總體穩定。在政策的作用下，房地產市場延續止跌回穩走勢，市場交易繼續改善」，並稱下一步要認真貫徹落實好促進房地產止跌回穩的一系列政策措施，持續加大「好房子」的建設力度，積極構建房地產發展新模式，促進房市持續健康發展。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 陸股今開高朝五連漲邁進！高盛：「國家隊」托底作用明顯
- 陸股「回春」！Q4盈利首度翻紅 瑞銀：2大原因使淨利年增3成 恢復2022年水準
- 中國政府報告首提優化貨幣政策、促房市股市發展 專家：兩大市場發展將決定政策方向
- 外資直投信心增！A股市值型ETF卡位行情 中小型爆發力強