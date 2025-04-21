陸股今小開低0.1%！中國國務院常務會議：持續穩定股市 推動房市穩健發展

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-21 10:45

‌



中國 A 股三大指數今 (21) 日集體開低，上證指數(SSEC) 跌 0.11%，深證成指 (SZI) 跌 0.13%，創業板指跌 0.16%，而中國國務院總理李強上周五 (18 日) 主持召開國務院常務會議時指出，要持續穩定股市，持續推動房地產市場平穩健康發展。

會議指出，自 4 月以來，面對全球金融市場震蕩，各方面迅速行動，穩市「組合拳」協同發力。從中央匯金公司領銜發揮類「平准基金」作用，到社保基金等更好發揮長期投資優勢；從國資委力挺市值管理，到央企紛紛響應落實；從公私募基金、證券公司、銀行理財聯手加倉，到上市公司掀起新一輪回購熱潮。

‌



會中還強調更多長錢在路上。對此瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊說：「長線資金作為市場的壓艙石，管理風格穩健、投資期限長的特點，能在一定程度上平抑權益投資風險。保險公司、公募基金與社保基金今年有望分別為中國股市帶來 1 兆元、5900 億元與 1200 億元的增量資金。」

同時，上市公司質量和結構得到優化，可投性更高，夯實市場「穩」的基礎。高盛中國股票策略分析師付思認為，新「國九條」發佈後，上市公司回購、增持、分紅力度不斷加大，不僅受到全球投資者關注，更在當前高波動環境中凸顯配置價值，具備穩定現金回報能力的優質企業正獲得更多市場認同。

此外，國常會也提到要持續穩定房市發展

根據中國國家統計局數據顯示，中國上月住房市場成交活躍度提升，70 個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格較 2 月上漲，二三線城市月減幅度縮小，各線城市較一年前降幅均繼續縮小。