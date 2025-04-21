川普喊話：俄羅斯、烏克蘭別打了 先談生意
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-21 14:00
美國總統川普周日（20 日）在社交媒體上發文表示，希望俄羅斯和烏克蘭本周能達成協議，都能開始與美國做大生意。
當地時間周一凌晨，烏克蘭空軍發布消息，稱已經在蘇梅州上空發現俄軍偵察無人機的活動。
烏克蘭總統澤倫斯基周一凌晨發文，稱俄羅斯既未回應烏方提出的「復活節後全面停火 30 天」倡議，也拒絕承諾不使用飛彈和無人機襲擊民用基礎設施。因此，烏軍將繼續採取鏡像應對原則，以靜默回應靜默，以打擊回擊打擊。
隨著俄烏 30 小時停戰到期，雙方立場分歧明顯：俄方稱沒有延長停火的計畫，烏方要求更長期限停火，而美國試圖通過外交施壓緩和局勢。
此外，俄羅斯和烏克蘭上周六在阿拉伯聯合大公國斡旋下交換被俘人員，雙方各釋放 246 人，另有 31 名烏克蘭傷員被轉移，以換取 15 名受傷俄羅斯士兵，雙方總計交換被俘人員 538 名，這是 2022 年 2 月 24 日以來最大規模被俘人員互換。
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