外國遊客3月赴美國數量銳減近12% 疫情以來首度顯著下降

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-21 09:00

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美國商務部國際貿易署最新統計數據顯示，3 月赴美外國遊客數量較去年同期下降近 12%，降幅較 2 月的 2% 大幅擴大，是新冠肺炎疫情以來首次顯著下滑，業界人士擔心，如果下降趨勢持續，美國觀光業今年可能會遭受數十億美元損失。

據《華盛頓郵報》上周五（18 日）報導，美國國際貿易署發布的數據顯示，3 月赴美的加勒比地區遊客數量較一年前驟降 26%，中美洲遊客下降 24%，西歐國家遊客降 17%。哥倫比亞、德國和西班牙的降幅分別達 33%、28% 和 25%。

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值得一提的是，上述數據暫未納入加拿大和墨西哥遊客，這兩個國家通常在美國主要遊客來源地榜單上名列前茅。

美國旅遊業對世界其他國家和地區一直保持巨大貿易順差。據美國旅遊協會估計，去年旅遊業為美國經濟帶來 1.3 兆美元收入，支持 1,500 萬個就業機會。

美國旅遊協會發言人奧康納說，赴美外國遊客數量下降的趨勢令人擔憂。「我們認為這是多種因素造成，包括對旅行限制的擔心、對美國是否歡迎（外國遊客）的疑慮、美國經濟放緩以及近期安全擔憂等。」

旅遊業研究機構英國旅遊經濟學公司總裁亞薩克斯表示，國際遊客避開美國完全可預見，「（美國政府的）政策和言論如此分裂、好鬥，充斥孤立主義」。