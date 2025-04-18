豐田考慮在美國增產新款RAV4 以應對關税
鉅亨網編輯林羿君 2025-04-18 15:29
《路透社》引述消息人士報導，日本汽車大廠豐田考慮在美國生產其最暢銷的 RAV4 SUV 下一代車型，成為最新一家重新考慮供應鏈以減輕美國關稅衝擊的汽車製造商。
豐田目前在美國肯塔基州、加拿大和日本生產這款廣受歡迎的 SUV。消息人士透露，該公司最初計劃將新款 RAV4 從加拿大和日本出口到美國，但現在正在考慮在肯塔基州生產。
報導指出，增加來自美國的供應，有助減輕川普對進口汽車徵收 25% 關稅的影響，並可在日元匯率波動劇烈的情況下，避免潛在的成本上升。
消息人士表示，豐田預計將於今年稍晚推出重新設計的 2026 年款 RAV4，這是自 2019 年第五代車型以來的首次大改款，並將逐步在全球不同市場推出。不過，目前尚未公布其在美國上市的具體時間。
豐田尚未敲定最終的生產計畫。由於重新調整工廠設施與供應鏈是一項耗時且資本密集的工作，任何生產上的變動都無法迅速執行，需要長期規劃。
消息人士透露，如果豐田推進肯塔基州計劃，可能會在 2027 年開始生產。知情人士稱，無論肯塔基州的結果如何，豐田在加拿大的汽車總產量可能會保持不變。
豐田針對此消息回應：「我們目前沒有任何消息要宣布，也不會對猜測發表評論。」
市場研究公司 JATO Dynamics 的數據顯示，RAV4 是去年美國銷量超過 47.5 萬輛，佔其在美國汽車總銷量的五分之一，並將福特 F-150 擠下了多年佔據的榜首位置，登上美國最暢銷車款。
目前尚不清楚豐田將在美國生產多少輛新一代 RAV4。豐田在美國擁有 11 家工廠，包括汽車零件工廠，2024 年在美國生產了近 130 萬輛汽車，相當於其 230 萬輛美國汽車銷量的一半以上。
豐田本月表示，將繼續正常運營，並專注於降低固定成本，但不會採取更激進的措施，例如提高汽車價格以應對關稅。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 豐田海外首個GR Garage 和泰車拿下
- 得益於日本市場銷售強勁 豐田2月全球銷量再現增長
- 豐田汽車應對美國關稅 暫不漲價但將專注降低成本
- 日本將處理美對汽車進口的不滿！日媒：川普以關稅迫使東京就防衛費用負擔讓步