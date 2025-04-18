豐田考慮在美國增產新款RAV4 以應對關税

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-18 15:29

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《路透社》引述消息人士報導，日本汽車大廠豐田考慮在美國生產其最暢銷的 RAV4 SUV 下一代車型，成為最新一家重新考慮供應鏈以減輕美國關稅衝擊的汽車製造商。

豐田目前在美國肯塔基州、加拿大和日本生產這款廣受歡迎的 SUV。消息人士透露，該公司最初計劃將新款 RAV4 從加拿大和日本出口到美國，但現在正在考慮在肯塔基州生產。

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消息人士表示，豐田預計將於今年稍晚推出重新設計的 2026 年款 RAV4，這是自 2019 年第五代車型以來的首次大改款，並將逐步在全球不同市場推出。不過，目前尚未公布其在美國上市的具體時間。

豐田尚未敲定最終的生產計畫。由於重新調整工廠設施與供應鏈是一項耗時且資本密集的工作，任何生產上的變動都無法迅速執行，需要長期規劃。

消息人士透露，如果豐田推進肯塔基州計劃，可能會在 2027 年開始生產。知情人士稱，無論肯塔基州的結果如何，豐田在加拿大的汽車總產量可能會保持不變。

豐田針對此消息回應：「我們目前沒有任何消息要宣布，也不會對猜測發表評論。」

市場研究公司 JATO Dynamics 的數據顯示，RAV4 是去年美國銷量超過 47.5 萬輛，佔其在美國汽車總銷量的五分之一，並將福特 F-150 擠下了多年佔據的榜首位置，登上美國最暢銷車款。

目前尚不清楚豐田將在美國生產多少輛新一代 RAV4。豐田在美國擁有 11 家工廠，包括汽車零件工廠，2024 年在美國生產了近 130 萬輛汽車，相當於其 230 萬輛美國汽車銷量的一半以上。