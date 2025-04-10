股災神隊友！法人：低違約率及風控兼顧波動度和收益 投資級債券最耐震 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-10 19:18

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川普「對等關稅」9 日實施即大逆轉，宣布暫緩關稅 90 天，美股戲劇性反彈，台股今日 (10 日) 亦漲逾 1600 點，重回萬九大關，凸顯川劇變臉於轉瞬間，投資風險管理與靈活應變更顯重要。法人表示，關稅將推升短期通膨壓力，進一步影響企業獲利與訂單量，在此市況下，選擇投資級債券避險最佳，其低違約率與風控適合作為當前市場的防禦性資產，且波動度與收益兼具。

道瓊指數週三 (9 日) 收盤飆漲近 3000 點，創 2020 年 3 月以來最狂漲幅，標準普爾 500 指數暴漲 9.52%、那斯達克瘋漲 12.16%；同時，美國 10 年期公債殖利率從當日的高點 4.45% 下滑至 4.27% 左右，市場各類資產震盪，反映資金對川普帶來的不確定性。

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FT 投資級債 20+ ETF（00982B-TW）基金經理人洪慧珊分析，關稅政策可能推升短期通膨壓力，削弱民眾購買力，同時增加製造業成本，進一步影響企業獲利與訂單量。在此背景下，尤其是投資級債券，其低違約率與控制風險更適合作為當前市場的防禦性資產。

據 Bloomberg 統計，台股於 2024 年歷史高點回檔時跌幅達 18.69%，而 BBB 級公司債卻逆勢上漲 1.99%。

另據 CMoney 的統計分析，截至 2025 年 4 月 9 日止，台股長天期美債 ETF 在近一年的歷史波動度平均超過 12%，而台股海外長天期投資等級債 ETF 的近一年歷史波動度僅為 10%。值得注意的是，目前美國 10 年期公債殖利率維持在 4.27%，這一水準仍高於去年首次降息時的利率水平。

綜合考量風險因素，投資等級債券 ETF 為投資人提供了更佳的風險控制選擇，成為當前最具吸引力資產，特別適合追求穩健收益的投資組合配置策略。

洪慧珊指出，投資級債券的優質收益率與信用品質，使其在市場動盪中更具吸引力。特別是在聯準會可能進一步降息的背景下，投資級債券有望受益於利率下行帶來的價格上漲，Fedwatch 數據顯示市場普遍預期今年將降息 3 碼，長天期債券將因此迎來價格增值的機會。

洪慧珊分析，若未來降息進程加速，長天期債券將同時享有資本利得與息收收益。在市場波動加劇的情況下，投資級債券以其穩定性與收益性，成為股債平衡策略中的重要配置。