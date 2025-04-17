美法院裁定Google壟斷廣告市場部份業務 股價應聲走跌

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-17 23:30

‌



根據彭博報導，美國維吉尼亞州聯邦地方法院周四 (17 日) 裁定，Alphabet 旗下的 Google 在部分線上廣告技術市場中違反反壟斷法，對其核心業務構成重大打擊。

法官 Leonie Brinkema 認定，Google 在開放網路展示型廣告中的「廣告交換平台」(Ad Exchanges) 與「出版商廣告伺服器」(Ad Servers) 市場擁有非法壟斷地位。儘管法院未認定 Google 在「廣告商購買工具」市場構成壟斷，但仍指出該公司在其他兩大市場中「蓄意進行一連串反競爭行為」。

‌



消息公布後，Alphabet(GOOGL-US) 周四股價盤中一度跌逾 3%，截稿前跌幅收窄至 1.24%，每股暫報 151.43 美元；廣告科技公司 Trade Desk(TTD-US) 股價則飆升近 8%，截稿前漲勢周窄至 2.46%，每股暫報 49.64 美元。

Brinkema 在長達 115 頁的判決書中寫道：「Google 有意透過合約政策與技術整合，將其出版商廣告伺服器與廣告交換平台綁定，從而獲得並維持其在這兩個市場的壟斷地位。」

她指出，Google 不僅在技術層面施行綁定策略，還進一步對客戶施加反競爭條款、移除市場上具吸引力的產品功能，最終不僅排除競爭對手，還傷害到出版商、整體市場競爭機制，甚至最終損害了「開放網路」上的資訊消費者權益。

該案件由美國司法部與多州政府於 2023 年提起，指控 Google 非法壟斷三大線上廣告技術市場，包括：廣告伺服器、廣告交換平台與廣告網路。雖本次裁決未全面支持政府所有主張，但仍構成對 Google 廣告事業的重大法律挑戰。

這是 Google 近期遭遇的第二起壟斷裁定。稍早，美國法院已裁定該公司在搜尋市場構成壟斷，司法部並考慮要求 Alphabet 分拆 Chrome 瀏覽器相關業務。該案的後續處理程序預定下週在華盛頓開庭。