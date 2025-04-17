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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股GRAB-US的目標價調降至5.5元，幅度約3.51%

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 22:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Grab控股(GRAB-US)提出目標價估值：中位數由5.7元下修至5.5元，調降幅度3.51%。其中最高估值8元，最低估值4.2元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予Grab控股評價：積極樂觀23位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Grab控股今(17日)收盤價為4.095元。近5日股價上漲3.51%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GRAB市場預估目標價

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