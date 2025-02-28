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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至0.04元，預估目標價為5.75元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.04元上修至0.04元，其中最高估值0.13元，最低估值0.02元，預估目標價為5.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.13(0.13)0.230.30.19
最低值0.02(0.02)0.040.080.19
平均值0.06(0.06)0.120.170.19
中位數0.04(0.04)0.10.150.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.94億47.86億49.33億46.60億
最低值32.61億36.91億41.73億46.60億
平均值34.26億40.16億45.11億46.60億
中位數33.68億39.69億45.28億46.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.10-6.39-0.44-0.11-0.03
營業收入0.006.75億14.33億23.59億27.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGRAB

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