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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至-0.03元，預估目標價為5.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.03元上修至-0.03元，其中最高估值0.01元，最低估值-0.04元，預估目標價為5.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.01(0.01)0.090.150.3
最低值-0.04(-0.04)0.010.060.12
平均值-0.03(-0.02)0.040.10.17
中位數-0.03(-0.03)0.040.10.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值31.22億38.96億46.57億53.79億
最低值27.83億32.52億36.91億41.73億
平均值28.34億34.11億40.10億46.92億
中位數27.97億33.68億39.83億45.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.10-6.39-0.44-0.11
營業收入0.006.75億14.33億23.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGRAB

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