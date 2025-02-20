鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至-0.03元，預估目標價為5.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.03元上修至-0.03元，其中最高估值0.01元，最低估值-0.04元，預估目標價為5.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.01(0.01)
|0.09
|0.15
|0.3
|最低值
|-0.04(-0.04)
|0.01
|0.06
|0.12
|平均值
|-0.03(-0.02)
|0.04
|0.1
|0.17
|中位數
|-0.03(-0.03)
|0.04
|0.1
|0.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|31.22億
|38.96億
|46.57億
|53.79億
|最低值
|27.83億
|32.52億
|36.91億
|41.73億
|平均值
|28.34億
|34.11億
|40.10億
|46.92億
|中位數
|27.97億
|33.68億
|39.83億
|45.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.10
|-6.39
|-0.44
|-0.11
|營業收入
|0.00
|6.75億
|14.33億
|23.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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