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鉅亨速報 - Factset 最新調查：珀金埃爾默RVTY-US的目標價調降至125元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對珀金埃爾默(RVTY-US)提出目標價估值：中位數由130元下修至125元，調降幅度3.85%。其中最高估值155元，最低估值102元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予珀金埃爾默評價：積極樂觀13位、保持中立7位、保守悲觀1位。

珀金埃爾默今(17日)收盤價為93.7元。近5日股價上漲3.85%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RVTY市場預估目標價

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