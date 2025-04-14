鉅亨速報 - Factset 最新調查：珀金埃爾默RVTY-US的目標價調降至130元，幅度約7.14%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對珀金埃爾默(RVTY-US)提出目標價估值：中位數由140元下修至130元，調降幅度7.14%。其中最高估值155元，最低估值102元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予珀金埃爾默評價：積極樂觀13位、保持中立7位、保守悲觀1位。
珀金埃爾默今(14日)收盤價為94.86元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲5.7%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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