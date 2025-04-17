鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為24.14元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.76元，其中最高估值2.2元，最低估值1.23元，預估目標價為24.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.2(1.96)
|3.15
|2.87
|2.77
|最低值
|1.23(1.23)
|1.19
|1.21
|1.44
|平均值
|1.71(1.67)
|2.02
|1.93
|1.98
|中位數
|1.76(1.71)
|2.01
|2.08
|1.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|175.62億
|210.23億
|195.42億
|180.42億
|最低值
|128.10億
|139.25億
|130.11億
|145.83億
|平均值
|146.43億
|168.87億
|164.25億
|169.52億
|中位數
|148.14億
|168.75億
|167.62億
|175.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.31
|1.14
|0.24
|0.72
|1.22
|營業收入
|125.21億
|119.37億
|110.54億
|113.78億
|129.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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