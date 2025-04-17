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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為24.14元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.76元，其中最高估值2.2元，最低估值1.23元，預估目標價為24.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.2(1.96)3.152.872.77
最低值1.23(1.23)1.191.211.44
平均值1.71(1.67)2.021.931.98
中位數1.76(1.71)2.012.081.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值175.62億210.23億195.42億180.42億
最低值128.10億139.25億130.11億145.83億
平均值146.43億168.87億164.25億169.52億
中位數148.14億168.75億167.62億175.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.311.140.240.721.22
營業收入125.21億119.37億110.54億113.78億129.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGOLD

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