鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦GOLD-US的目標價調升至22.85元，幅度約3.87%
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至22.85元，調升幅度3.87%。其中最高估值31.5元，最低估值18元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Barrick金礦評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Barrick金礦今(4日)收盤價為19.3701元。近5日股價下跌3.87%，標普指數下跌5.21%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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