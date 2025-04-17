鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barclays plc - ADR(BCS-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為19.15元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Barclays plc - ADR(BCS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.12元上修至2.17元，其中最高估值2.53元，最低估值1.86元，預估目標價為19.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.53(2.53)
|2.83
|3.29
|3.34
|最低值
|1.86(1.86)
|2.41
|2.68
|3.34
|平均值
|2.15(2.15)
|2.63
|2.99
|3.34
|中位數
|2.17(2.12)
|2.63
|2.98
|3.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|380.01億
|392.43億
|406.24億
|384.18億
|最低值
|348.07億
|362.75億
|379.40億
|384.18億
|平均值
|360.60億
|378.47億
|392.73億
|384.18億
|中位數
|358.97億
|378.14億
|392.68億
|384.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.45
|2.01
|1.52
|1.38
|1.84
|營業收入
|354.01億
|375.64億
|450.73億
|638.13億
|705.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Barclays plc - ADR(BCS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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