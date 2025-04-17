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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barclays plc - ADR(BCS-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為19.15元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Barclays plc - ADR(BCS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.12元上修至2.17元，其中最高估值2.53元，最低估值1.86元，預估目標價為19.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.53(2.53)2.833.293.34
最低值1.86(1.86)2.412.683.34
平均值2.15(2.15)2.632.993.34
中位數2.17(2.12)2.632.983.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值380.01億392.43億406.24億384.18億
最低值348.07億362.75億379.40億384.18億
平均值360.60億378.47億392.73億384.18億
中位數358.97億378.14億392.68億384.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.452.011.521.381.84
營業收入354.01億375.64億450.73億638.13億705.63億

詳細資訊請看美股內頁：
Barclays plc - ADR(BCS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBCS

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