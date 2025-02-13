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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barclays plc - ADR(BCS-US)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為16.91元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Barclays plc - ADR(BCS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.74元上修至1.78元，其中最高估值1.86元，最低估值1.57元，預估目標價為16.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.86(1.86)2.242.752.82
最低值1.57(1.57)1.82.332.66
平均值1.76(1.76)2.062.52.76
中位數1.78(1.74)2.082.462.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值329.60億356.01億378.22億383.83億
最低值324.03億338.42億350.06億357.66億
平均值327.06億346.99億366.90億376.20億
中位數326.64億346.91億368.18億381.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.452.011.521.38
營業收入354.01億375.64億450.73億638.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Barclays plc - ADR(BCS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBCS

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