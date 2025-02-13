鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barclays plc - ADR(BCS-US)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為16.91元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Barclays plc - ADR(BCS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.74元上修至1.78元，其中最高估值1.86元，最低估值1.57元，預估目標價為16.91元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.86(1.86)
|2.24
|2.75
|2.82
|最低值
|1.57(1.57)
|1.8
|2.33
|2.66
|平均值
|1.76(1.76)
|2.06
|2.5
|2.76
|中位數
|1.78(1.74)
|2.08
|2.46
|2.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|329.60億
|356.01億
|378.22億
|383.83億
|最低值
|324.03億
|338.42億
|350.06億
|357.66億
|平均值
|327.06億
|346.99億
|366.90億
|376.20億
|中位數
|326.64億
|346.91億
|368.18億
|381.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.45
|2.01
|1.52
|1.38
|營業收入
|354.01億
|375.64億
|450.73億
|638.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Barclays plc - ADR(BCS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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