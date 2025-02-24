瑞昱推全球首款USB4 HUB控制晶片 Q1起量產出貨

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-24 17:59

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網路與多媒體晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (24) 日宣布推出全球首顆整合 USB Type-C/PD 功能，並完整通過 USB-IF 協會認證的 USB4 集線器控制晶片(RTS5490)，目前已獲客戶導入，預計第一季進入量產。

瑞昱指出，AI PC 催生晶片效能提升、資料傳輸量倍增，市場對於資料傳輸速度的規格升級需求刻不容緩，根據日商環球針對 USB 裝置的全球市場於 2024 年 11 月提出的市調報告指出，USB 裝置市場預計在 2023 年至 2028 年期間擴大 146 億美元，年複合年成長率為 8.1%。

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USB4 是新一代 USB 主流傳輸協議，將結合 USB Type-C 接口，傳輸速度高達 40Gbps，已經成為 AI PC 傳輸埠的部署重點。

瑞昱說，此次 USB4 整合方案包括一個上行 USB4 接口和兩個 USB4 下行接口，兩個 USB 3.2 Gen 2x2 下行接口，DisplayPort 2.1 的輸入接口和輸出接口。

瑞昱補充，新晶片以高度整合的 SoC 設計為特色，整合了包含 32 位元高效能處理器、USB4 路由器、USB 2.0/3.2 集線器、DisplayPort 控制器、PCIe Switch 與 USB3.2 Host controller 等多項核心器件，可完美支援 USB4.0、USB 3.2、USB-C、USB PD、PCIe 與 DisplayPort 等協議，同時向下相容至現有的 Thunderbolt 3 裝置以及 USB 3.2 和 USB 2.0 傳輸設備，也可兼容於市場上 Thunderbolt 5 與 Thunderbolt 4 裝置，是現今 USB4 集線控制晶片市場中最具競爭力的産品。

在這當中，USB4 的傳輸頻寬由 USB 3.2 的 20Gbps 躍升至 40Gbps，不僅速度效率是 USB 3.2 的兩倍，這讓搭載新晶片的設備具備簡潔高效的傳輸需求，僅需一條 USB-C 傳輸線，即可輕鬆擴展電腦的連接埠，高速傳輸帶來的便利性與相容性，將為客戶提供了前所未有的靈活安裝空間。

不僅如此，藉由 RTS5490 USB4 集線控制晶片更可輕鬆支援 USB Type-C、USB PD 充電規範，實現最高 240W 快速充電的極致體驗。僅需一條 USB-C 傳輸線，即可為設備完成傳輸、充電、多螢幕顯示等多項任務，迎合多元需求。

迎向 AI 時代，搭載 RTS5490 的 USB4 集線器，可提供更多 USB4 下行接口，將能夠更流暢推動創新應用，例如：使用 USB4/Thunderbolt 外接顯卡進行 AI 加速運算，以及透過網域間互聯技術在兩台電腦間進行高速資料分享。

瑞昱發言人黃依瑋表示，RTS5490 是市場上唯一完整通過 USB-IF 協會認證、整合了 USB Type-C 和 USB PD 3.2 控制器的 USB4 HUB 產品，有效協助客戶在 PC/Dock/Display 等終端產品設計的複雜度化繁為簡，大幅縮短產品開發週期、提升作業效率。