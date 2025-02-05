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〈瑞昱法說〉去年獲利年增67% 賺近三股本 創歷史第三高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-05 15:49

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瑞昱晶片示意圖。(鉅亨網資料照)

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，隨著產業步入淡季，單季獲利較前季下滑，稅後純益 34 億元，季減 22.3%，年增 55.9%，每股稅後純益 6.63 元，累計全年稅後純益 152.92 億元，年增 67.1%，每股稅後純益 29.82 元，為歷史第三高。

瑞昱去年第四季營收 263.45 億元，季減 14.3%，年增 16.6%，毛利率 48.3%，季減 3.1 個百分點，年增 3.6 個百分點，營益率 10.9%，季減 1.8 個百分點，年增 5.8 個百分點，稅後純益 34 億元，季減 22.3%，年增 55.9%，每股稅後純益 6.63 元。


瑞昱去年全年營收 1133.94 億元，年增 19.1%，毛利率 50.4%，年增 10.1 個百分點，營益率 11.9%，年增 4.9 個百分點，稅後純益 152.92 億元，年增 67.1%，每股稅後純益 29.82 元。

截至去年底，瑞昱存貨金額 135.06 億元，季減 9%，年增 15%。

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