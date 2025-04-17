川普稱一天能徵收20億美元關稅 美國海關打臉：只收到2.5億

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-17 08:25

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近幾周時間裡，美國總統川普屢次在公開場合聲稱關稅政策能讓美國每天收 20 億美元，但美國海關和財政部的數據顯示，即便是在 4 月 5 日部分關稅生效後，海關實際收到的關稅大致也只有 2～3 億美元左右，差距相當大。

美國海關和邊境保護局（CBP）周一表示，自 4 月 5 日起，根據新實施的「對等關稅」政策，累計已經徵收超過 5 億美元。加上 2025 年 1 月 20 日以來美國實施的 15 項總統貿易行動，累計關稅收入達到 250 億美元。

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這份聲明的緣由，是美國海關上周五出現長達 10 小時的系統故障，導致美國進口商無法輸入豁免代碼，幫助在途貨物免除更高額的關稅。

據《CNBC》周三（16 日）報導，CBP 在聲明中特別強調，短暫故障期間日均 2.5 億美元的收入流未受影響。

作為對照，美國財政部周一發布的每日存款報表也顯示，在「關稅和特定消費稅」項下，獲得的金額一共只有 3.05 億美元。

作為一名將政治生涯與關稅深度綁定的非典型政治人物，川普對美國每天能收到多少關稅的認知錯得如此離譜，美國媒體認為他可能只是單方面聽信親信胡說八道。

今年 3 月底，川普高級貿易顧問納瓦羅曾表示：「僅汽車關稅一項就能增收約 1,000 億美元…... 此外，其他關稅將每年帶來 6,000 億美元收入，十年間總計約 6 兆美元。」

6,000 億除以 365 天，約合每天略超 16 億美元，這個數字大致能與川普口中的「每天 20 億美元」對上。

按照川普政府的算術能力，美國經濟學家大膽猜測：納瓦羅的「6 兆」就是把 2024 年美國進口商品總額 3.3 兆美元，四捨五入為 3 兆，並假設對所有商品徵收 20% 全面關稅。這樣一年就是 6,000 億，十年就是 6 兆。