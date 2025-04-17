川普關稅對美國家庭影響有多大？肯塔基州州長：每年損失新台幣15萬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-17 10:33

‌



美國肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）對川普政府正在考慮的關稅敲響了警鐘，稱這些關稅最終將使美國家庭損失數千美元。

‌



「這可能是幾個月的食品雜貨費，也可能是幾個月房租。如果你有私人醫療保險，那可能是你全年免賠額。沒有一個家庭能夠在不受到嚴重影響的情況下度過難關，對那些在月底掙扎著支付賬單的人來說，這足以讓人陷入困境。」他寫道。

貝希爾的 4,700 美元估算，來自耶魯大學預算實驗室（The Budget Lab）最近一項分析。專家發現，就算按照川普目前的「最低門檻」來算，即對幾乎所有進口商品額外徵收 10% 關稅，「每個家庭消費者平均損失 4,700 美元」。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）提出的另一項分析估計，一個中產階級家庭增加的成本，可能更接近 1,700 美元。但兩項分析都指出，低收入家庭將受到最嚴重的打擊。

專家還警告，需要購買新車、智慧手機等大件商品的消費者，可能會發現面臨巨大價格衝擊。

美國銀行估計，假設汽車製造商吸收關稅部分影響，新關稅也可能使汽車價格平均上漲 4,500 美元。在此之前，過去幾年汽車價格已大幅上漲，一輛新車的平均價格達到令人咋舌的 4.8 萬美元。