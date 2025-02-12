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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-7.05元，預估目標價為193.12元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 04:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2024年EPS預估：中位數由-7.22元上修至-7.05元，其中最高估值-5.88元，最低估值-9.01元，預估目標價為193.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-5.88(-5.89)-0.486.8324.1
最低值-9.01(-9.01)-7-3.623.33
平均值-6.94(-7.06)-4.370.7210.12
中位數-7.05(-7.22)-4.640.676.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.75億7.40億15.44億25.01億
最低值2.24億4.48億8.10億12.12億
平均值3.17億5.35億10.42億17.39億
中位數2.85億5.11億10.06億15.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-9.44-8.27-10.93-9.24
營業收入793萬919萬5,378萬2.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASND

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