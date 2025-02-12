鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-7.05元，預估目標價為193.12元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 04:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2024年EPS預估：中位數由-7.22元上修至-7.05元，其中最高估值-5.88元，最低估值-9.01元，預估目標價為193.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-5.88(-5.89)
|-0.48
|6.83
|24.1
|最低值
|-9.01(-9.01)
|-7
|-3.62
|3.33
|平均值
|-6.94(-7.06)
|-4.37
|0.72
|10.12
|中位數
|-7.05(-7.22)
|-4.64
|0.67
|6.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.75億
|7.40億
|15.44億
|25.01億
|最低值
|2.24億
|4.48億
|8.10億
|12.12億
|平均值
|3.17億
|5.35億
|10.42億
|17.39億
|中位數
|2.85億
|5.11億
|10.06億
|15.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|營業收入
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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