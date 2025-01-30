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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估下修至6.09元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:16


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.64元下修至6.09元，其中最高估值8.4元，最低估值5.19元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.4(8.4)13.89.51
最低值5.19(5.46)2.656.58
平均值6.25(6.65)7.327.87
中位數6.09(6.64)7.217.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值171.08億213.02億192.94億
最低值160.00億152.66億166.77億
平均值163.20億176.38億182.47億
中位數163.05億176.59億184.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.842.664.75-5.44-2.61
營業收入167.36億169.22億187.93億123.18億130.03億

詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDC

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