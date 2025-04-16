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鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估下修至5.76元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2025年EPS預估：中位數由6元下修至5.76元，其中最高估值6.37元，最低估值5.45元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.37(6.57)8.39.9511.67
最低值5.45(5.6)6.457.8210.74
平均值5.84(5.98)7.418.7411.21
中位數5.76(6)7.458.5711.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值126.67億136.28億150.81億164.29億
最低值117.71億121.34億130.93億144.60億
平均值121.54億129.76億137.95億154.45億
中位數121.61億129.65億135.76億154.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.747.149.216.975.56
營業收入96.37億121.68億148.14億128.30億120.87億

詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJBHT

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