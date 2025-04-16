鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估下修至5.76元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2025年EPS預估：中位數由6元下修至5.76元，其中最高估值6.37元，最低估值5.45元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.37(6.57)
|8.3
|9.95
|11.67
|最低值
|5.45(5.6)
|6.45
|7.82
|10.74
|平均值
|5.84(5.98)
|7.41
|8.74
|11.21
|中位數
|5.76(6)
|7.45
|8.57
|11.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|126.67億
|136.28億
|150.81億
|164.29億
|最低值
|117.71億
|121.34億
|130.93億
|144.60億
|平均值
|121.54億
|129.76億
|137.95億
|154.45億
|中位數
|121.61億
|129.65億
|135.76億
|154.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.74
|7.14
|9.21
|6.97
|5.56
|營業收入
|96.37億
|121.68億
|148.14億
|128.30億
|120.87億
詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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