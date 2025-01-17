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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務JBHT-US的目標價調降至193元，幅度約3.5%

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)提出目標價估值：中位數由200元下修至193元，調降幅度3.5%。其中最高估值211元，最低估值161元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予JB亨特運輸服務評價：積極樂觀16位、保持中立8位、保守悲觀1位。

JB亨特運輸服務今(17日)收盤價為186.42元。近5日股價上漲3.5%，標普指數上漲0.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股JBHT市場預估目標價

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JB亨特運輸服務186.42-0.07%

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