韓國遭美列「敏感國家」今生效 恐成關稅談判把柄

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 15:50

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美國前總統拜登在卸任前，將韓國列入「敏感國家」（SCL）名單，韓方雖派人赴美討論，但未得到暫緩或取消。美東時間 15 日生效，未來韓國與美國要展開核能、AI 等關鍵領域的交流合作，恐會受到阻礙。

美國能源部在拜登政府今年 1 月初交接前，將身為同盟國的韓國列入敏感國家的「其他指定國家名單」，該份名單也包括台灣，同時名單以國家安全、核武擴散、是否支持恐怖主義等觀點著眼，依危險程度將北韓和伊朗（支持恐怖主義）、危險國家（中國、俄羅斯）列入名單中。

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據悉，今年 1 月美國將韓國列為敏感國家，而韓國政府在 3 月才確認此事。共同民主黨議員金炳柱對事態的長期化發展感到憂慮，「這是超大型的外交慘劇。1981 年我們被指定為敏感國家，之後花了 13 年才解除」。

儘管南韓身為美國在印太地區的戰略經濟夥伴同盟國，但卻仍被美國能源部列入「敏感國家」名單中，獲得幾乎與北韓相同的待遇。對此，韓國 3 月起派各層級官員前往美國斡旋，卻仍未改變或暫緩實施該政策，

一旦被列入敏感國家名單，則若要拜訪美國能源部與能源部轄下 17 個研究機構，必須事前提出申請、完成身分驗證，至於美方人士若要訪問該國，則同樣必須進行相關的保密程序。

美國能源部僅反覆強調原則性立場，稱列入敏感性名單僅是「隨著新興科學技術的崛起，技術版圖發生變化，在整體研討和加強技術保全的過程中採取的必須措施」，但美國這種模糊的解釋不僅讓人難以把握應如何進行整改，還助長了沒有根據的猜測，引發更多爭議。