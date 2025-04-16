關稅談判前夕東京發最強烈警告 經濟大臣啟程赴美： 將把日本利益放在心上
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-16 14:10
日本即將與美國川普政權啟動關稅談判，負責談判的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今 (16) 日表示，在與美國的談判中將把日本利益放在心上。日美關稅談判預計在周四 (17 日) 展開。
赤澤今天上午從東京羽田機場啟程前往美國首都華盛頓，包括被視為美國對日貿易逆差象徵的汽車在內，農業、匯率等廣泛領域有望成為談判議題。
日本政府相關人士認為，談判將成為持久戰。日本農業大臣江藤拓今日在眾院農林水產委員會上表示，未設想在此次磋商中談及農林水產品，並指農水省職員此次未與赤澤同行，將優先聽取美方的要求。
赤澤將在周四跟美國負責談判的財長貝森特等人舉行磋商。美國總統川普日前已將部分對等關稅暫停 90 天。雖然維持對汽車加徵 25% 關稅等措施，但日本政府希望在暫停期間推進關稅措施調整談判並取得成果。
《共同社》報導指出，此次談判中，日本的汽車安全標準等美方批評為非關稅壁壘的領域可能將成為議題，另外還有觀點認為，美方預計將為糾正有利於日本出口的日元貶值和農產品市場開放而加強施壓。
雖然川普周一 (14 日) 表示，正考慮修改汽車關稅，因為汽車製造商「需要一點時間」，但日本車廠本田今日說，打算將銷往美國的五門 Civic 混合動力車的生產線，從日本轉移到美國的印第安那州。一位本田發言人指出，該車型在東京附近的 Yorii 工廠的生產可能會在今年 6 月或 7 月結束。
日相石破茂周一也在國會公開表示，在對美關稅談判中，日本不準備作重大讓步，也不會急於達成協定。儘管他排除對美加徵報復性關稅的可能性，但國際媒體普遍認為，這是石破茂對美所發出迄今為止最強烈的警告。
《路透社》報導，石破茂周一在眾議院預算委員會會議上說，「我並不認同不斷妥協、儘快談攏就是好的做法，」 並稱應避免倉促做決定，「操之過急容易失敗」。
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