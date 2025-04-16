關稅談判前夕東京發最強烈警告 經濟大臣啟程赴美： 將把日本利益放在心上

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-16 14:10

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日本即將與美國川普政權啟動關稅談判，負責談判的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今 (16) 日表示，在與美國的談判中將把日本利益放在心上。日美關稅談判預計在周四 (17 日) 展開。

赤澤今天上午從東京羽田機場啟程前往美國首都華盛頓，包括被視為美國對日貿易逆差象徵的汽車在內，農業、匯率等廣泛領域有望成為談判議題。

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日本政府相關人士認為，談判將成為持久戰。日本農業大臣江藤拓今日在眾院農林水產委員會上表示，未設想在此次磋商中談及農林水產品，並指農水省職員此次未與赤澤同行，將優先聽取美方的要求。

赤澤將在周四跟美國負責談判的財長貝森特等人舉行磋商。美國總統川普日前已將部分對等關稅暫停 90 天。雖然維持對汽車加徵 25% 關稅等措施，但日本政府希望在暫停期間推進關稅措施調整談判並取得成果。

雖然川普周一 (14 日) 表示，正考慮修改汽車關稅，因為汽車製造商「需要一點時間」，但日本車廠本田今日說，打算將銷往美國的五門 Civic 混合動力車的生產線，從日本轉移到美國的印第安那州。一位本田發言人指出，該車型在東京附近的 Yorii 工廠的生產可能會在今年 6 月或 7 月結束。

日相石破茂周一也在國會公開表示，在對美關稅談判中，日本不準備作重大讓步，也不會急於達成協定。儘管他排除對美加徵報復性關稅的可能性，但國際媒體普遍認為，這是石破茂對美所發出迄今為止最強烈的警告。