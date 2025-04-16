美國財長談關稅 暗示90天內無法完成主要貿易夥伴關稅協議

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-16 09:40

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美國財長貝森特周二（15 日）暗示，要完成與主要國家的關稅協議，可能需要比川普政府上周宣布的 90 天暫緩期更長的時間。

貝森特周二向 Yahoo Finance 說：「美國有 15 個大型貿易夥伴，除了中國，還有 14 個，我方正在快速行動，為 14 個最大貿易夥伴建立一個程序，其中大多數都有很大逆差。那麼，在 90 天內，我方會有一份完整文件，一份正式法律文件嗎？不太可能。」

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「但我認為，如果我方遵循這一進程，可以與 14 個國家達成實質性明確共識。倘若我們達成共識，他們同意降低關稅，降低非關稅壁壘，降低工業和勞動力補貼，我認為我們就可以向前邁進。」貝森特說。

上周三川普突然宣布，已授權對不採取報復行動的國家實施 90 天關稅暫緩。

貝森特稱，他仍然希望與北京達成重大貿易協議，這需要一種與過去貿易和貨幣協議截然不同的模式。

知情人士透露，貝森特已將英國、澳洲、韓國、印度和日本列為新貿易協議首要目標。消息人士說，貝森特告訴盟友，這些國家是他的首要目標，他一直在與這些國家的官員保持聯繫。

知情人士透露，日本經濟振興大臣赤澤良生將於周三開始在華盛頓與貝森特和美國貿易代表格里爾舉行初步會談，可能不會立即達成協議。

日本首相石破茂周一警告，不會為了儘快結束談判而讓步。